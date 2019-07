Poom enne Soome rallit: võitmise survet endale kindlasti peale ei pane 

Eestlased alustasid tänavust hooaega veebruaris Rootsi rallil, mille lõpetasid suurepärase teise kohaga. Märtsi lõpus Korsika asfaldil sõidetud ralli oli Rolandile ja Kenile kogemuste kogumise võistluseks, mis lõppes kuuenda kohaga. Kui juuni keskel said Rolandi ja Keni konkurendid võistelda Sardiinia kruusal, siis eestlased käisid seal vaid rada kirjutamas, sest hooaja kolmas JWRC etapp kattus koduse Viru ralliga.

Just Soome teedel tegid Poom ja Järveoja täpselt aasta tagasi esimese ühise MM-stardi ning kuigi nende avapäev jäi tehniliste probleemide tõttu pooleli, siis laupäeval ja pühapäeval näitasid eestlased kaheksal korral R2 autode arvestuse esikuuiku ja korra esikolmiku katseaega.

Kolm nädalat tagasi Otepää, Elva ja Tartu teedel sõidetud Rally Estonia, mille Poom ja Järveoja lõpetasid Estonian R2 Challenge arvestuse teise kohal, oli nendele viimaseks ettevalmistuseks enne tänavust Soome MM-rallit. Lõuna-Eesti teedel said noormehed sõita selle sama autoga ehk Ford Fiesta R2T19, millega nad startimas ka Soomes ning võistluse käigus õnnestus neil autole leida sobivad seaded, millega saab enesekindlalt startida.

„Soome on ainuke ralli JWRC kalendris, mida ma varasemalt sõitnud olen. Eelmisest aastast on väga positiivsed tunded, seega lähen rallile vastu kindlasti hea tundega. Rally Estonia läbimine M-Sport meeskonna uue Fiesta R2 ralliautoga oli väga heaks ettevalmistuseks. Soomes endale ralli võitmise survet kindlasti peale ei pane, sest tahame rallit nautida ja kui kõik sujub, siis usun, et oleme ralli lõpuks heal positsioonil,“ sõnas Roland enne Soome MM-rallit.