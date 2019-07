SUUR JUUBEL! Märtini ja Tänaku eksboss poleks eales osanud unistada, millise eduloo ta kokku kirjutab 

Suure tähtpäeva puhul on Teemu Sunineni ja Gus Greensmithi autodel ka veidi erilisem kujundus. „Kui alustasin Malcolm Wilson Motorspordiga (tiimi nimi algusaastatel - toim), poleks ma ealeski osanud unistada, et oleme sellised nagu täna,“ ütles 63aastane britt pressiteate vahendusel. Wilsoni tööd on kõrgelt tunnustatud ka Eestis, sest mullu sai ta presidendilt Maarjamaa Risti V klassi teenetemärgi.