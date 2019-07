KINDEL! Caster Semenyat nimetati bioloogiliselt meheks ja edukas naissportlane ei saa MMil osaleda 

IAAF on juba pikemat aega nõudnud, et Semenya testosterooni taset alandavaid ravimeid võtaks, kuid naine on pärast esimest katsetamist nendest keeldunud. Jooksja sõnul kasutati teda katsejänesena ja tabletid põhjustasid kaalu tõusmise, panid ta kehvasti tundma ning tõstsid palavikku. "Ma ei luba IAAFil enam mind ja mu keha kasutada," sõnas Semenya, keda rahvusvaheline spordiarbitraaži kohus (CAS) oma raportis bioloogiliseks meheks nimetas.