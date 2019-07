OHOO! Pirtsakad tiimikaaslased kingivad Craig Breenile veel võimalusi rallit sõita 

Hyundai WRC autoga on sel aastal startinud neli meest: Thierry Neuville, Andreas Mikkelsen, Sebastien Loeb ja Dani Sordo. Neist kaks viimast on aga väga valivad ja ei soovi sõita rallidel, mis neile ei meeldi ning Mikkelseni vorm on olnud küsitav. Selline seis avaski Soome ralli eel ukse Breenile, kes pärast eelmist hooaega tööta jäi.