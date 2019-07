Hyundai tiimiboss kritiseeris oma sõitjat: kurat võtaks, Tänak peab samuti pissil käima! 

"Sardiinias rääkis ta [Ott] Tänakust. Ma ütlesin, et kurat võtaks, temagi peab pissima, nii nagu sina. Mis sa tahad, et ma ütleksin? Toyota on kiirem, seega pakime asjad kokku ja läheme koju? Ei. Me peame võitlema ja kurat, me võitlemegi," ägestus itaallane.