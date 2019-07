Lätlased said WTA turniiriga hakkama! Millal on Eesti kord? 

Sevastova edukas esinemine aitas kaasa kogu turniiri edule. „Nii palju, kui tuttavate käest olen kuulnud, siis kõik õnnestus. Väga tähtis, et lätlanna ka võitis. See hoidis tähelepanu kogu aeg üleval,“ jutustas Hint.

Nõnda võibki loota, et lätlastele antakse võimalus ka järgmistel aastatel. „See nõuab küll palju raha ja kõvasti tööd, aga tahame, et WTA turniiri saaks siin traditsiooniks,“ kinnitas Savickis. „Eeldused on loodud, sest meil on suurepärased väljakud, kaks head mängijat ning teadlikku publikut oli samuti palju.“

„Never say never!“ vastas Hint küsimusele, kas WTA turniir ka Eestisse võiks jõuda. „Idee on kuskil padja all kogu aeg soojas. Aga raske öelda, millal ja kus see ära teha. Korralduse puhul tuleb arvestada mitmete nüanssidega. Infrastruktuur on meil olemas, kuid rahaline pool on väga märkimisväärne.“