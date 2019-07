Teemu Suninen: oleme Toyotale lähemale jõudnud, aga Tänak on hoos! 

"Kõik rallid on erinevad ja Soome nõuab sõitjatelt ja autolt teistsuguseid asju. Tegime kaks päeva teste ja loodetavasti ka edusamme. Auto on kindlasti parem," sõnas Suninen Iltalehtile.

Toyotal on aga ka tema arvates võrreldes teistega suur eelis. "Neil on olnud mitu aastat aega autot Soome jaoks kohendada. Masinad on ka Soomes testitud ja peenhäälestus tehtud, aga usume, et oleme lähemale jõudnud," arvas 25aastane soomlane. "Eelmisel aastal polnud me tiimina väga tugevad, aga oleme kõvasti arenenud. Samas, seda on teinud ka teised."