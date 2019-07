HEAD UUDISED! Flora mängib homme rekordilise publiku ees, kohtumisest näeb ka otsepilti 

FC Flora Peatreener Jürgen Henn sõnas pressikonverentsil, et võrreldes avamänguga ei tule teistmoodi teha midagi, ainult kiiremini ja paremini, vahendab Soccernet.ee .

"Ma usun, et vastased mängivad kodus kindlasti agressiivsemalt ja kiiremini kui esimeses mängus. Võimalused edasipääsuks on väga väikesed, aga võitleme selle väikese võimaluse nimel ja üritame Eintrachti elu teha nii keeruliseks kui võimalik," lausus Henn, kelle sõnul on kohtumine Flora jaoks väga oluline.