OTSE | Tänak ja Järveoja näitavad suurepärast kiirust, testikatse on mitu korda peatatud 

Soomes sõidetakse juunior WRC-klassi hooaja neljas ehk eelviimane etapp. Kui Ken Torn on MM-sarjast taandunud ja naudib suurt edu Euroopa meistrivõistlustel, siis Sardiinia ralli vahele jätnud Roland Poom on meie põhjanaabrite juures stardis. JWRCs on iga ekipaaži käsutuses M-Spordi Poola haru ette valmistatud Ford Fiesta R2-autod.