Arstid Soome suusakuulsusele: sul on elada veel kolm kuud 

Nüüd kirjutab Ilta-Sanomat, et Mona-Liisal avastati vähk eelmise suve alguses. Arstid ütlesid naisele, et tal on veel elada kolm kuud, kuid Nousiainen suutis tohtrite ennustusele koha kätte näidata.

"Ma ei suuda sõnu leida. See on kohutavalt traagiline," kurvastas Justyna Kowalczyk sotsiaalmeedias. "Mona-Liisa oli väga tore inimene, kellega rääkisin alati, kui võistlustel kohtusime," sõnas Ida Ingemarsdotter. "On tohutult kurb, kui noor inimene sureb. See on nii ebaõiglane," lisas Anna Haag.