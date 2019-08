Sporditäht avaldas kiivalt hoitud saladuse, mis lõppes pereliikme surmaga 

28aastane Arizona Coyotes'i kaitsja pidi pärast hammustust läbima antibiootikumikuuri, talle tehti teetanusesüst ja tema kätt tohterdati nelja õmblusega. Tõsised vigastusi Ekman-Larsson ei saanud ja paranemine on kulgenud väga hästi.

Et Ekman-Larssoni sõbrad käivad tal külas koos oma lastega ja perel on veelgi nooremaid sugulasi, otsustati koer magama panna. "Meil on üks lambakoer veel, kuid naljakal kombel usaldasin mind hammustanud kutsut rohkem," sõnas tänavusel MMil Rootsi kaptenikohuseid täitnud mängija.