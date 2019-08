Latvala avaldas plaani, kuidas kodurajal Tänakust jagu saada 

34aastase Latvala tase peaks olema hoopis teistsugune. Ta on oma karjääri jooksul võitnud 18 MM-rallit ja tõusnud 65 korda poodiumile. Et käimasolevasse hooaega positiivne pööre tuua, vajab ta koduselt Soome rallilt võitu. See on tal seni õnnestunud aastatel 2010, 2014 ja 2015.