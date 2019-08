Spordivaria Kärekülm vesi sunnib Ironmani ujujad uude kohta Kristofer Seema , täna, 14:51 Jaga: M

Ironmani triatloni ujumisala Tallinnas, 2018. aastal. Foto: Tiit Tamme

Tallinnas neljapäeval alanud Ironmani triatloni on ähvardanud ujumisala ärajäämine, sest merevesi on nõnda külm. Viimase 24 tunni jooksul on selle temperatuur langenud kõigest 11 kraadini! Seetõttu on korraldajad sunnitud ujumisdistantsi viima merest hoopis soojemasse Harku järve.