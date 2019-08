Pettunud Lappi tunnistas, et tal pole mõtet Ogier'lt abi küsida: „Probleemid on mu enda peas.“ 

Kuni eelmisel talvel vahetas soomlane Toyota neljarattalise Citroeni vastu. Prantsusmaa autoga on tal kirjas Rootsi ralli teine koht, kuid ülejäänud seitse rallit on kõik ebaõnnestunud. Lappi hoiab MM-sarjas üheksandat kohta ja kaotab tiimikaaslasele Sebastien Ogier'le 106 punktiga.

Iltalehti uuris, kas Lappi vähemalt proovib kogenud prantslaselt abi küsida, et august välja ronida. „Ma pole Ogier'lt abi palunud ega tea, kas sellest kasu oleks,“ arutles Lappi. „Need probleemid on mu enda peas ja ei ma ei usu, et ta saaks aidata. Meil on täeisti erinevad sõidustiilid ja seega ei ole temast abi ka auto seadistamisel.“