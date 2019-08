Ogier ei julge Soome ralli võidust unistada: oleksin poodiumikoha üle enam kui õnnelik 

Ogier on Soomes võitnud vaid korra, 2013. aastal. Kas sel aastal on võimalus edu korrata? "Hea küsimus. Reede on taaskord lahendus," sõnas 35aastane prantslane. Olud on kuivad ja eespool startivate autode jaoks väljakutsuvad. Iseenda võimetesse peab aga alati uskuda. Reedel oskan kindlasti juba rohkem öelda. Minu eesmärgiks on alati võimalikult palju punkte teenida."

"Mul oli paar päeva teste. Esimene päev oli keeruline, aga teise lõpuks olin juba üsna rahul. Arvan, et auto on päris hea. Loomulikult on see Toyota koduväljak ja nende auto on selle jaoks mõeldud. Nad panevad sel nädalavahetusel tempo paika," ennustas Citroeni sõitja.