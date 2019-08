DIIL TEHTUD! Londoni Arsenal kinnitas klubi rekordostu 

Inglismaa pealinnaklubi on uue hooaja eel ridu täiendanud ka keskkaitsja William Saliba, Gabriel Saliba ja Gabriel Martinelliga. Lisaks on laenulepingu alusel Madridi Realist liitunud Dani Ceballos ning laenult on tagasi David Ospina, Takuma Asano ja Reiss Nelson. Kokku on suvel kulutatud 116,7 miljonit eurot.