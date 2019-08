Korvpall Korvpallitalent naaseb tugevast välisakadeemiast Eesti meistriliigasse Henry Lääne, Jarmo Jagomägi , täna, 21:40 Jaga: M

KOONDISLANE: Mark-Andreas Jaakson on esindanud erinevate vanuseklasside Eesti rahvusesindusi. Tänavu tõi ta U20 EMi B-divisjoni turniiril keskmiselt 7,3 punkti ja võttis 2,8 lauapalli. Arvud võinuksid olla suuremad, kuid Jaakson pidi pikkade puudumisel ohtralt mängima suure äärena, mis oli talle esmakordne kogemus. Foto: Tiina Kõrtsini

„See oli kõige õigem käik, mida teha sain,“ tunneb 19aastane Mark-Andreas Jaakson rõõmu, et tunamullu detsembris kodumaa tolmu jalge alt pühkimine õnnestus. Noorkorvpallur liitus Get Better Academy'ga (GBA), kus ta arenes enda hinnangul mühinal.