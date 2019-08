VIDEO | VÄGEV VÕITLUS! Sinjavski lõi iluvärava, Flora andis Eintrachtile võimsa lahingu 

Täismaja ehk 48 000 inimese ees mänginud rohevalged said suurt jalgpalli tunda mitmel moel. Loomulikult lakkamatu laul ja Frankfurdi fännide meri, aga ka kõrvulukustav vilekoor, kui teeniti esimene nurgalöök. Kornerit andma läinud Vassiljevi pihta visati tribüünidelt isegi korralikult prahti.

1:1. Võõrsil. Saksamaa tippklubi vastu. Pea 50 000 silmapaari ees. Vägev. Tuletame meelde Vassiljevi sõnu esimese matši järel. "Just nendel hetkedel võib karjäär kiire liftiga üles minna. Kes teab, äkki keegi sõidab enne suve lõppu ära. Kui teeb hea mängu, siis miks mitte. Arvan, et sellistes mängudes on ennast lihtsam näidata kui Eesti liigas."