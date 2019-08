TORE TUNNUSTUS! Ralliekspert nimetas Ott Tänakut ühes vallas maailma parimaks 

Toyota esinumber on viiest seni kavas olnud katsest võitnud küll vaid ühe, kuid edu jälitajate ees on viimase kahe mõõduvõtuga veidi kasvanud. Tänak edestab Kris Meeke'i 4,2 ja Jari-Matti Latvalat 5,9 sekundiga.

Tänaku kiiruse teeb veelgi muljet avaldavamaks tõik, et ta stardib tänastele katsetele esimesena ehk tee on tema jaoks kõige libedam. Sellele on eestlane katse lõppudes korduvalt tähelepanu juhtinud.

Soomlasest kaardilugeja Mikko Markkula, kellel on MM-sarjas 98 starti, peab Tänakut selles vallas maailma parimaks. "Ta suudab kõige edukamalt libedal kruusal sõita, just nagu omal ajal Tommi Mäkinen. Huvitav, kas ta on Tänakule nippe andnud," arutles navigaator Soome ralliraadios.