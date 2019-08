Konkurente edestav Tänak ei uskunud, et suudab teeninduspausile liidrina tulla 

Saaremaalt pärit sõitjalt küsiti alustuseks, kas ta uskus hommikul, et suudab teeninduspausile liidrina tulla? "Kindlasti mitte. On olnud nõudlik päev rohke libeda kruusaga. Õnneks saime hea tunde kätte." Tänak lisas, et on sõitnud sujuvalt ja pidevalt maksimumipiiril.

Tänak kiitis ka konkurente. "Pean ütlema, et ralli on palju tihedam kui mullu. Hyundai ja Citroen on meile lähemal. Peame kõvasti pingutama, et ette jääda," sõnas mees, kes on oma Toyotaga väga rahul ega masinaga suuri muudatusi ei plaani.