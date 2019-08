Raskustes siplev Thierry Neuville vaevleb ebakindluse küüsis? 

Hyundai läks Soome täiustatud autoga. Näiteks on meie põhjanaabrite juures Lõuna-Korea autotootja tiimil uuendusi nii mootoris, aerodünaamikas kui ka vedrustuses.

Sellest hoolimata pole teps mitte võimatu, et Hyundai kehv jada Soomes saab jätku. Nimelt pole nad kunagi MM-sarja kiireimal rallil esikolmikusse jõudnud, ehkki uustulnuk Craig Breen on näitamas väga head kiirust ja on viies. Kolmandat kohta hoidvale Kris Meeke'ile kaotab ta kõigest 3,3 sekundiga.