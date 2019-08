Johaug edestas konkurente kalendriga. Venemaa koondise treener: ta peaks meestega võistlema 

Johaug läbis 7,5 km pikkuse ülesmäge kulgenud distantsi ajaga 31.18, mis on rajarekord. Teise koha saanud norralanna Ingvild Flugstad Östberg kaotas talle 2.49 ja Soome laskesuusaäss Kaisa Mäkäräinen 4.12.

"Ta edestab teist kohta ligemale kolme minutiga ja see pole mingisugune kehv naine, vaid Ingvild Flugstad Östberg. Johaug on teiselt planeedilt. Ta peaks võistlema koos meestega. See oleks veel motiveerivam nii talle kui ka meestele."