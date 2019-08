Tommi Mäkinen põnevast rallist: seda on imeline vaadata! 

„Teame, et Soomes püsivad vahed väiksena, kuid ma ei mäleta, millal viimati nii põnevat võitlust nägin,“ arutles Toyota boss Tommi Mäkinen reede õhtul. „Kõik meie sõitjad teevad head tööd ja seda on imeline vaadata! Siiski pole me üksi seal võitluses, sest ka Esapekka on väga kiire.“