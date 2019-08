Politsei otsis läbi veel ühe potentsiaalse dopinguarsti kodu 

Kui varem oli teada, et suure dopinguprogrammiga on seotud sakslasest arst Mark Schmidt, siis nüüd selgus teisegi asjaga seotud arsti nimi. Saksamaa politsei otsis läbi Ulrich Haegele kodu. Esialgsetel andmetel aitas Rosenheimi lähedal elav doktor tippsportlastele dopingut vahendada. Pikka aega töötas ta Austria suusaliidu heaks.

Arst ise ütles ülekuulamisel, et tema pole dopinguprogrammiga seotud. Lisaks väitis ta, et ei ole vahi all viibiva Schmidtiga kontatkis olnud.