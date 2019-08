FOTOD | Tänaku tiimikaaslased põrusid 14. kiiruskatsel. Mäkinen: olen väga pettunud 

„Enne rallit arutasime, et peame kindla peale sõitma, aga kui kiiver pähe tõmmatakse, siis unustatakse need asjad ära,“ jätkas ta. Mäkinen viitas tiimikorraldusele, et aidata Ott Tänakul maailmameistriks tulla. „Ma ei andnud seda käsku eile, vaid juba enne rallit. Samas saan neist aru. Ralli on keeruline spordiala ja vigu tuleb ette. Nüüd näeme tulemust.“