Tänak: minu jaoks pole vahet, kas võidame 10 või 20 sekundiga 

Tänak püsis rajal, kuid tunnistas, et meeskonnakaaslased sundisid tedagi piiri peal sõitma. „Olen nii rõõmus, kui praegu on võimalik. Hommik oli tegelikult raske, sest seal oli uusi lõike, mida polnud lihtne mõista. Ründasin ja sõitsin piiri peal. Tiimikaaslased olid mulle väga lähedal ja seega polnud palju hingamisruumi,“ ütles Tänak WRC+ ülekandes. Milline on edasine plaan? „Usun, et samamoodi jätkates oleks kõik korras. Minu jaoks pole vahet, kas võidame 10 või 20 sekundiga, peaasi, et võidame. Peame kesknduma auto rajal hoidmisele.“