VAHVA! Kalju laenas 18aastase talendi Šveitsi ajaloo edukaimasse klubisse 

„Olen väga õnnelik, et mul avanes selline võimalus liituda suure ja ajaloolise Šveitsi klubi süsteemiga. Noormängijatele on siin loodud suurepärased tingimused. On näha, et klubi panustab suurelt oma noortesse ja nende tulevikku, mis loob väga hea keskkonna arenemiseks. Oma veedetud ajaga Nõmme Kalju esindusmeeskonnas jään kindlasti väga rahule. Väravate arvu poolest võibolla ei olnud need poolteist aastat just kõige paremad, aga isiklikult tunnen, et Sergei Frantsevi, Roman Kožuhhovski ja Sergei Terehhovi käe all tegin väga suure sammu mängijana edasi. Siinkohal tahaks ma neid tänada võimaluste eest, mis nad mulle andsid,” rääkis Tamm nõmmekate pressiteenistuse vahendusel.