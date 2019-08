Vips poodiumile ei pääsenud ja sai ka õnnejumalalt ninanipsu 

Vipsi tulemusele vajutas suure pitseri start, millega Red Bulli noorteprogrammi kuuluv eestlane langes viiendaks. Avaringi lõpuks suutis Vips ühe koha võrra tõusta, kuid seejärel takerdus ta Niko Kari taha. Kuigi soomlane kaotas peagi DRSi kasutamise võimaluse, on Hungaroringil keeruline mööda sõita ning nõnda ei jäänud Vipsil üle muud, kui oma võimalust otsida. Kari tegi mitu väikest viga, aga see suur, mis eestlase mööda lubaks, sündis lõpuks alles 18. ringil.

Kõige rohkem vedas aga Vipsi kõige olulisemal rivaalil – Marcus Armstrong startis 13. kohalt, kuid kerkis lõpuks kaheksandaks. See tähendab, et täna suurendas Vips Armstrong iga vahet seitsme punkti võrra – see on nüüd 22 silma –, kuid homsele võidukihutamisele, kus esikaheksa stardib pööratud järjestuses, saab Armstrong lähte esimesena. Kuna Hungaroringil on keeruline mööduda, on ta ka suurfavoriit võidule.