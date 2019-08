Pikalt vigastuspausilt naasev Balta: MM-normi ületamine on väga reaalne 

"Paraku talvel saadud varbavigastus võttis kauem aega, kui oli arvata. See on juba vana teada asi, et kui ühte kohta hoiad, siis paraku võib juhtuda see, et hakkab mõni muu koht haiget tegema ja nii juhtuski," ütles Balta, kes võistles viimati veebruaris, ERRi spordiportaalile.

Vaatamata pikale võistluspausile on ta optimistlik ning usub, et Doha MM-norm 6.72 on püütav. Suurvõistluse pääsme püüdmiseks on aega 6. septembrini.

"Õnneks on MM ju alles oktoobris, nii et tegelikult midagi lahti ei ole ja kui vaadata üldist hooaega, siis ongi nüüd paras aeg hakata võistlema," sõnas Balta, kelle arvates on 6.72 ületamine "väga reaalne".

Esimese võistluse peab ta järgmisel nädalavahetusel Horvaatias Varaždinis, kus peetakse võistkondlik EM.