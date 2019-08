Jalgpall LASTEAED VÕI JALGPALLIMEESKOND? PSG võitis hooaja esimese tiitli, kuid superstaarid läksid tähistamisel riidu Toimetas Jarmo Jagomägi , täna, 09:24 Jaga: M

Ametlikule meeskonnapildile Neymar igatahes mahtus. Klõpsu hetkel on brasiillane Mbappe ja Verratti embuses (paremal all). Foto: Liang Xu/Xinhua via ZUMA Wire

Pariisi suurklubi Saint-Germain võitis eile hooaja esimese tiitli, Prantsusmaa superkarika finaalis alistati 2:1 Rennes. Matšist enam kõneainet pakkus aga autasustamisel juhtunu.