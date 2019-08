Jüri Vips riisus MM-sarja liidri õnnetusest koore, F3 tiitlijaht on täies hoos! 

Et Hungaroringil on neetult keeruline rivaalidest mööduda, piisas Armstrongile võidu kindlustamiseks adekvaatsest stardist ja esimesest paarist kurvist, mille ta suutis Vipsi tiimikaaslase Leonardo Pulcini ees liidrina läbida. Nii teenis Armstrong 17 punkti – laupäevases võidusõidus oli Vips edu tema ees seitsme punktiga suurendanud, nüüd võttis kiivi üheksa silma tagasi ehk MM-sarja teist ja neljandat meest lahutab jätkuvalt 14 punkti.

Kuigi MM-tiitlist on ilus unistada, tuleb Vipsi tulevikku silmas pidades on jälgida pigem vahet järgneva kahe Prema piloodiga. Edu Armstrongi ees on nagu mainitud 14, Daruvalga kaheksa silma. Et Vips teeniks F1-sarjas võistlemiseks vajaliku superlitsentsi, peab ta hooaja lõpetama esikolmikus.