Thierry Neuville: isegi jumala palumine poleks meil aidanud Toyotadele vastu saada 

Kuivõrd punktikatsel õnnestus Neuville'il näidata Ott Tänaku järel neljandat aega, teenis ta Soomest kokku 12 punkti. Vahe Tänakuga suurenes 18 punkti võrra ning on viis etappi enne hooaja lõppu 25 silma.

"Teame, et nädalavahetus oli keeruline, aga ma ei usu, et see oli hoop moraalile," vahendab belglase sõnu kohalik väljaanne RTBF.