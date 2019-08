Margus Murakas | Toyota on koondunud Ott Tänaku selja taha 

Kui Ott sõitis Soomes reede esimest katset ja vaheajad hakkasid tulema, oli näha, et ta on kiire. Okei, ilm oli tänavu tavapärasest niiskem ja külmem, lahtist kildu polnud võib-olla nii palju rajal, aga sellegipoolest suutis Tänak tipus võidelda. Vahed olid väga väikesed ja sõit käis kümnendike peale.

Reedeste katsete teised läbimised olid Otile konkurentidega võrreldes raskemad. Väikeste autode jälg oli ees. See oli suurem probleem, kui esimesena alustamine.

Enne rallit öeldi välja, et Toyotas toetavad kõik Otti. Kui hooaega vaadata, siis teised tiimid teevad otsuseid etapi jooksul, vastavalt sündmustele. Toyotas nähakse tekkivaid olukordi ette. Nad on kogu protsessi peremehed. Tänak – Järveoja lõpetavad katse ja ei higista ka enam. Kõik on kontrolli all, kõik on rahulik.

Võrdluseks Esapekka Lappi sõit – autosaba käib üle kraavi äärte, peegli vahel on mingid puuoksad... On näha, et Citroeniga pole võimalik kiiremini sõita.

Toyota on väga tugev ja kellelgi pole neist rohkem Soome teede kogemust. Kõik mehed on seal võitnud, alustades pealikust Tommi Mäkinenist. Tiimi baas on Puppolas, mis on Jyväskyläle väga lähedal. Nad saavad seal testida.

Samuti on neil teave, milliseks muutub teepind olenevalt ilmastikuoludest ja stardipositsioonist. See on tohutu info.

On selge, et Toyota on kiiretel kruusalõikudel suurepärane. Kui Ott ütleb, et katse algus oli keeruline ja ta kaotab seal Thierry Neuville'ile kaks sekundit, on põhjus kitsas tees. Aga siis tuleb Tänak metsast välja ja järgmise kuue kilomeetriga on vahe tagasi sõidetud ja enamgi veel. Yarisele on Soomes leitud sobilik seadistus, kogu Toyota pakett on ülimalt hea.