Kuningas Tänak, optimistlik Ogier ja Toyota ebausaldusväärsusele lootev Neuville 

Ta lisas: „Hoian pea püsti, head rallid on tulekul. Mõnel neist on esimesena rajale minna veelgi häirivam [kui Soomes]. Samuti loodame sellele, et Toyota pole kõige usaldusväärsem.“

Sarnaselt Hyundai esinumbrile on ka Ogier tiitlivõimaluste suhtes optimistlik. „Loodetavasti läheb järgmistel rallidel teisiti, kuid ma ei stressa. Mida enamat saan ma teha? Võib-olla hakkan vanaks jääma, aga ma pole see tüüp, kes ütleb pärast võiduta jäämist, et see polnud minu süü. Ogier-Citroeni pakett pole veel ajakohane. Viie ralliga on keeruline tõusulainele saada. Ma pole kibestunud, vaid õnnelik, et nädalavahetus on läbi ja pääseme koju.“