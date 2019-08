Austraalia bobikelgutaja sattus homoskandaali 

Nimelt levib sotsiaalmeedias tema pildiga homofoobne postitus, millega Dunn ise kuidagi seotud pole. Postitus jagab geid kahte rühma: need, keda austatakse ja need, keda ei austata. Kusjuures Dunn kuulub postituse väitel esimesse rühma.

Postitaja väitel kuulub Dunn nende geide hulka, kes käituvad nagu normaalsed inimesed, kellel on isiksus, kes ei hõõru oma geiks olemist teistele nina alla ning kes on nii normaalsed, et nendega võib sõbraks saada. Geisid, keda postitaja ei austa, peavad seksuaalsust enda kõige suuremaks väärtuseks, kasutavad igal võimalusel vikerkaarevärvi, virisevad heterode käitumise üle ning riietuvad nagu klounid, et näidata, kui geid nad on. Dunn pole väidetavalt postitusega kuidagi seotud ning mõistab selle hukka.