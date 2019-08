Henry Lääne | Seljavõit Soomes ei viinud Tänakut Toyotasse jäämisele lähemale 

Kindlasti on prantslasel kahju, et ta ei suutnud Mikkelsenile ära teha. Samas ei jäänud Citroeni esinumber tühjade kätega ja ehkki Tänak libises MM-sarja üldarvestuses 22 punkti kaugusele, pole see maailma lõpp. Soomes haigusega võidelnud Ogier saab hindeks samuti 4 pisikese miinusega.

Neuville lõpetas küll ralli kuuendana, kuid tema õige lõppkoht protokollis peaks olema seitsmes. Breen lasi tiimikaaslase igati arusaadaval põhjusel mööda ja kriitikat see käik ei vääri.

Taas ei leidnud belglane Soomes head kiirust, oma ainsad katsevõidud võttis Neuville Harju publikukatselt ning ta jäi Ogier'st ja Mikkelsenist kaugele. Talle hindeks 3.

Thierry Neuville karjääri parimaks kohaks Soomes on neljas. Foto: RONI REKOMAA

Pärast ligikaudu üheksakuulist pausi MM-sarja naasnud Breen oli nädalavahetuse üks eredamaid tähti. Iirlane oli väga tubli ja näitas tiimidele, et ta väärib järgmiseks hooajaks mingitki lepingut rallimaailma kõrgeimal tasemel. Breenile hindeks 5, sest tagasitulek pika vaheaja järel oli muljet avaldav.

Kindlasti on Breeniga rahul ka Hyundai. Järgmise stardi teeb sõitja 16. ja 17. augustil kodumaal Ulsteri rallil, kus kuulduste kohaselt on tema istumise all Hyundai R5-auto.

See oleks märgiline samm. Tänavu on Breen Iirimaal kihutanud enamasti Ford Fiesta R5ga (Donegalis oli tema istumise all Fiesta WRC), kuid peaksid kuulujutud paika pidama, tundub loogiline eeldada, et Hyundail on temaga pikemad plaanid.