TOHOH! Räikkönenist võib saada Tänaku konkurent… või tiimikaaslane? 

„Arvan, et võiksime üsna hõlpsasti Mäkineniga ühe testipäeva korraldada, kuid kõik sõltub sobivatest aegadest,“ ütles Räikkönen Ungari meediale. „Igatsen autorallit ning kui vormel-1 karjääri lõpetan, tahan kindlasti rallimaailma naasta.“

Kuna Räikkönen tegi 2009. aastal rallimaailmas oma debüüdi just Tommi Mäkinen Racing meeskonnas ning tal on kaasmaalasega head suhted, pole välistatud, et Räikkönenist saab tulevikus eestlase Ott Tänaku meeskonnakaaslane. Seda muidugi juhul, kui Tänak Mäkineni juhitava Toyotaga koostööd jätkab.