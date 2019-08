Levadia loodab riigist välja saadetud ründajaga koostööd jätkata 

Ta põhjendas, et kiirustas Venemaale pere juurde. Meeskonnal oli vaba päev ning klubi lubas tal eraasjus ära käia. Paraku läks nii, et tagasi Levadia juurde ta ei jõudnudki.

"Loomulikult tulid need meile väga halva üllatusena," lausus Levadia pressiesindaja Indrek Petersoo. "Paratamatult ei valda klubi infot, mis trahvid inimesel on. Selliseid asju peab kodanik ise klattima."

"Peame arvestama, et ta saadeti välja kohtu otsusega. Lihtsaid lahendusi siin ilmselt pole."

Vähem kui kuu aega tagasi värvatud ründaja leping kehtib 2020. aasta lõpuni. Sportlikus mõttes on tagasilöök suur, sest kohalik üleminekuaken sulgus juulikuu viimasel päeval ning Kabajev näis kanda kinnitavat Levadia esikesktormajana.

"Hoop on suur ja väga ootamatu," nentis Petersoo. "Kahju, et Kabajev nii rumalal moel meeskonnast eemal on. Olime temaga arvestanud. Ta oli meile nendes kahes mängus, mis ta jõudis mängida, väga väärt täiendus (üks värav, üks väravasööt - M.T.).