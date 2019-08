PÕHJALIK SELGITUS: miks lubas jalgpalliliit Floral liigamängu asemel sõpruskohtumist pidada? 

Paljudele jäi hambusse fraas juhendist "olulise tähtsusega rahvusvaheline mäng", kuid tegu oli ju sõpruskohtumisega.

"See on subjektiivsuse küsimus. Jalgpalliliit jäi seisukohale, et see on Eesti jalgpalli rahvusvahelise maine jaoks piisava tähtsusega, et võiks sinna liigituda.

On teatud esiliigad Euroopas, kelle tase ja tähtsus on päris kõrge. Kui klubi X suudaks kokku leppida sõprusmängu 2. Bundesliga klubiga ja Eesti liiga kalender võimaldaks edasi nihutada, siis arvan, et see oleks täiesti mõistlik erand. Aga eeldus on, et see ei anna kellelegi Eesti liigas sportlikku eelist.

Põhimõtteliselt lause, et "see oleks ka kalendritehniliselt võimalik" tähendab, et juttu ei saa olla kümnetest mängudest aastas, vaid mõnest üksikust mängust mingi perioodi jooksul."

Toon nüüd ühe utreeritud näite: Tartu Tammeka avastab enne tähtsat liigamängu Narva Transiga, et neli põhimeest on vigased ja lepib kiirelt kokku kohtumise mingi Läti klubiga – siis ei pea kaugele sõitma –, et Transi mängust ajutiselt lahti saata. Kas jalgpalliliit ei karda selliseid asju?

"Ei karda. Esiteks peab see olema kalendritehniliselt võimalik. Teiseks eeldab see tõsiseltvõetavat pakkumist, mida tavaolukorras ei tule.

Läti ja Soome klubidega võib praktiliselt igal ajal mängida, Itaalia ja Saksa kaliibriga riikide klubidega pigem mitte. Ei mäletagi, et Eesti satsid oleksid selliste riikide klubidega viimasel ajal mänginud.

Vaatame iga juhtumit eraldi. Kui kalendriloogika vähegi lubab, siis tuleme alati vastu. Viimati muutsime Kalju - Kuressaare mängu aega, sest oli võimalik, kuna euromäng on neljapäeval. Meie peame arvestama seda, et keegi ei kaotaks fair play (maakeeli "aus mäng") tähenduses.

Kalendrimuudatused on parajalt keerulised. Floral oli kõvasti õnne. Kõik nüansid, mis said nende kasuks rääkida, seda ka tegid."