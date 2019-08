Soome rallil põrunud Suninen: olin heas tujus, kuni nägin konkurentide katseaegu 

"Tulemus oli kehv. Me ei suutnud lahendada probleeme, mis eelmisel aastal tekkisid. Auto tasakaal oli parem, aga kiirus väga madal. Rooli taga oli aga lõbus," ütles Suninen.

"See on frustreeriv. Sõitsime põhimõtteliselt piiri peal, nii kõvasti kui suutsime. Olin pikalt heas tujus, kuni nägin finišis teiste katseaegu. See tundub veider," lisas WRC sarja üldarvestuses kuuendat kohta hoidev rallisõitja.