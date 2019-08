Üliõnnelik Esapekka Lappi teisest kohast: see tundub nagu võit! 

"See tundub peaaegu nagu võit," ütles rahulolev Lappi. "Olen nädalavahetusega väga rahul. Üle pika aja oli mõnus sõita. Auto töötas korralikult ja liikus hästi. Oli tore näha, et Toyotal oli natukene keeruline. Sõitsime vahepeal üsna konkurentsivõimelisi aegu."

"Olen kergendunud, aga seda ei saa liiga palju nautida. See oli ainult üks ralli ja peame ka edaspidi hästi sõitma. Vähemalt peaks see tulevikus lihtsam olema. Ma ei näe, miks me ei peaks ka ülejäänud hooajal võitlusvalmis olema," sõnas Citroeni piloot, kes kohati Soomes isegi kahel rattal hakkama sai.