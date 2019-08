Pelle Pohlak vastuolulisest sõprusmängust: selline pakkumine tuleb kord 20 aasta jooksul, siis on uued inimesed, kes saavad pahandada 

"Kindlasti on positiivne, et Serbia klubi [Niši Radnicki] vastu edasi läksime," alustas Pohlak eurohooaja kommenteerimist.

"Hästi palju oli furoori või jutte, kui head olid euromängud Frankfurdi vastu, aga tegelikult ma pole rahul. Kui välja kukud, siis pole millegi üle rõõmu tunda. Kahe kaotuse üle on ka raske rõõmu tunda. Muidugi võib rääkida vastase turuväärtusest ja saavutustest, aga lõpuks on kaotus ikkagi kaotus. Kahju, et eurohooaeg läbi sai."

Kas nelja hea euromängu järel seda ohtu pole, et meeskond tühjaks jookseb?

"Elav huvi on koguaeg olemas. Mingil määral on seda nüüd rohkem, aga midagi konkreetset ei saa öelda. Lääne-Euroopas on üleminekuaknad augusti lõpuni lahti, aga tühjaks vaevalt jookseb.

Registreerisime Sapi (ründaja Rauno Sappinen - M.T.) ja Zaka (poolkaitsja Zakaria Beglarišvili - M.T.) igaks juhuks ära. Usun, et mõlemad saavad välismaalt lepingu, aga kuna nad meiega treenivad, siis tundus hea mõte nad ära registreerida."

Arvestades eilse sõprusmängu (vastaseks Itaalia esiliigaklubi AC Pisa 1909) vastukaja, siis kuidas tagantjärele tundub, kas võtaksite teinekordki taolise pakkumise vastu?

"Kuidas nüüd öelda nii, et mitte inimesi välja vihastada... On küll ja veel näiteid, kuidas liigahooaja keskel mängitakse sõprusmänge. Pep Guardiolagi on viinud oma meeskonna Itaaliasse, sest tal vend juhib ühte klubi (Girona meeskonna üks omanikest - M.T.).

Pigem arvan, et selline pakkumine võib tulla korra 20 aasta tagant, seega mul seda dilemmat ei teki. Siis on uued inimesed, kes saavad pahandada."