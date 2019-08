MIDA?! Manchester Unitedist lahkuda sooviv staarmängija liitus kodumaa klubi treeningutega 

Belgia ründaja on väidetavalt ManU trennidest välja visatud ning meeskonna peatreeneril Ole Gunnar Solskjaeril on tema käitumisest kõrini.

Lukaku vihjas lahkumisele juba paar kuud tagasi , kui ütles, et on suur Serie A fänn ning tahaks väga seal mängida. Küsimusele, kas ta jätkab Manchesteris, vastas ta: "Ma ei tea."

Lukaku saaga võttis aga uued tuurid, kui teda nähti oma lapsepõlveklubi Anderlechti juures treeningvarustuses. 26aastane belglane on juba kuus järjestikust hooajaeelset mängu vahele jätnud, kuid seni arvati, et puudumise põhjuseks oli vigastus.

Suurekasvulist väravakütti jahivad hetkel mitmed Euroopa tippmeeskonnad eesotsas Milano Interiga, ent siiani on üleminekusumma jäänud Unitedi jaoks liiga väikeseks. Tundub muidugi ebatõenäoline, et Belgia tippmeeskonnal 75 miljonit eurot tagataskust võtta on, ent praeguse seisuga hoiab ründemees end seal vähemalt vormis.