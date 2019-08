Olümpiavõitja ja kahekordne maailmameister lõpetas karjääri 

"Pärast 16 aastat on aeg naelikud varna riputada," sõnas Pearson. "Tunnen oma karjääri ja saavutatu üle uhkust ning loodan, et olen innustanud Austraalia noori kergejõustiklasi." Ta lisas: "Olen alati mõlenud, et kui stardin, suudan võita. Enam ma sellesse ei usu."

Pearsoni karjäär on olnud üliedukas. Olümpiamängudelt on tema auhinnakapis kuld ja hõbe, MMidelt on naine võitnud kaks kulda ja ühe hõbeda. Kirkaid medaleid on tulnud ka väiksematelt võistlustelt.