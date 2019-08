SEGADUS! Tunnustatud väljaanne: Toyota autod olid Soome ralli ajal debati keskmes 

"Oma aerodünaamika kallal töötades uuris üks võistkond konkurentide tagatiibu. See tiim jõudis järeldusele, et tiibadel on anomaaliaid ja palus enne arendustöösse investeerimist olukorda selgust," rääkis FIA rallidirektor Yves Matton.

Paar tundi pärast AUTOhebdo artiklit kirjutas samal teemal ka teine tunnustatud väljaanne Autosport, kelle andmeil oli võistkondade ja FIA debati keskseks teemaks Toyota tagatiivad.

FIA kinnitas, et ühelgi autol pole ebaseaduslikku tagatiiba – kõik tehasetiimide masinad vastavad homologeerimise, mille käigus läbivad neljarattalised põrgulised FIA kontrolli, dokumentidele.

Tõsi, FIA tunnistas, et aerodünaamika reeglid nõuavad selgitust. Tehasetiimidel on aega 12. – 15. septembrini sõidetava Türgi rallini, et vajadusel muudatusi teha.