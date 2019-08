TEE HEAD! Iga Tallinna maratonil osaleja saab aidata liikumispuudega lapsi 

„Meil on hea meel tõdeda, et üha enam leiavad heategevusorganisatsioonid toetust suurte rahvaspordiürituste abil. See on väga tänuväärne, sest nii saavad abi ka need lapsed, kelle peredel puudub majanduslik võimekus vajalike teraapiate ja abivahendite eest tasumiseks. Oleme tänulikud Optibetile, et nad on meie tegevust märganud,“ ütles Liikumispuudega Laste Toetusfondi looja ja eestvedaja Sirli Jassov.