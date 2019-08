Lähedane vähki surnud Soome suusakuulsusele: „Tean, et sa kuuled mind. Igatsen sind tohutult.“ 

Ilta-Sanomati teatel avastati Mona-Liisal vähk eelmise suve alguses. Arstid ütlesid naisele, et tal on veel elada kolm kuud, kuid Nousiainen suutis tohtrite ennustusele koha kätte näidata.

Nousiaineni pere on endise sportlase surma tõttu palunud rahu ja vaikust. Eile postitas tema õde Rosa-Maria sotsiaalmeediasse pildi, millega käis kaasas tekst: "Suvi on olnud raske. Kallis Mona, tean, et sa kuuled mind. Igatsen sind tohutult." See on esimene kord, kui Nousiaineni õde on oma pereliikme surma kuidagi kommenteerinud.