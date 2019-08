Ralliekspert võrdles Tänakut Loebiga: konkurendid peavad meeletuid riske võtma, et Otti püüda 

"See oli üks parimaid rallisid, mis ma näinud olen," alustas Clark. "Kui sõidetud oli 80 kilomeetrit, olid kolm autot praktiliselt sama ajaga. Eriti tore oli see, et Toyota ei kontrollinud rallit täielikult. Mulle meeldis Lappi vastus, kes ütles, et läheb võitma. Okei, Kris Meeke'i ja Jari-Matti Latvala võis ta küll alistada, aga Ott Tänakule ei saa ta kuidagi vastu. Tema on teistest tase kõrgemal."

Ood Tänakule

Järgnes juba kiidulaul Toyoya esisõitjale. "Tänak on saanud kõige märkimisväärseimaks sõitjaks. Ta pidi kõvasti võitlema, kogu reedese võistluspäeva teed puhastama. Laupäeval pani end maksma ja pühapäeval kontrollis juba olukorda. Mulle avaldas muljet tema käitumisviis. Ta ei pannud kõike mängu ega riskinud välja sõitmisega ning see on hirmuäratav."

"Ütlesin juba jaanuaris, et kui Monte Carlo, mis on Ogieri ralli, välja arvata ja Toyotaga probleeme ei ole, võib Tänak kõik ralllid võita. Ma näen, et see võib praegusest kuni aasta lõpuni juhtuda. Suur küsimärk on Toyota usaldusväärsuse kohal, aga teame, et selle kallal tehakse kõvasti tööd," rääkis ralliekspert.

"Tänak on hetkel suurepärasel positsioonil. Ta on nüüdseks minu, ja paljude teiste, favoriit MM-tiitli võidule. Tänak tunneb end oma autos lihtsalt nii mugavalt, et ei pea riske võtma, enda või masina piire kompima ja võidab hirmuäratava kergusega. Ta on erakordne ja seab konkurentidele standardid," lisas Clark, kes võrdles Eesti ralliässa üheksakordse maailmameistri Sebastien Loebiga.