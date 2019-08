Autospordi ajakirjanik: Meeke ja Latvala lahkuvad, Tänak jääb Toyotasse 

Kuigi Tänaku teenete vastu tunnevad huvi kõik meeskonnad ja valik on Oti teha, arvab Evans, et saarlast näeb Toyotaga kihutamas ka järgmisel aastal. Sama ei saa öelda tema tiimikaaslaste Kris Meeke'i ning Jari-Matti Latvala kohta.

"Pühapäeval, pärast Meeke'i teist väljasõitu, öeldi mulle hooldusalas, et Meeke ja Latvala lahkuvad pärast käesolevat hooaega. Vaatab. Neil on veel võimalik oma koha eest võidelda. Arvan, et Tänak jääb sinna ja kui Kalle Rovanperä liitub, jääb veel üks auto üle," kirjutab Evans, kes usub, et Toyotal on praegu üks peamine eesmärk.