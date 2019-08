KAHJU! Rally Estonial vigastada saanud Evans jääb eemale ka Saksamaa rallilt 

Soome ralliks Lõuna-Eesti teedel valmistunud Evans maandus hüppel pahasti ning vigastas selga nii tõsiselt, et arstid soovitasid britil taastumisele keskenduda. Nüüdseks on selge, et eemale tuleb jääda ka kuu lõpus peetavalt Saksamaa rallilt.

"Kuigi tagasitulek on ahvatlev, on mul reaalsuses veel aega vaja. Kui naasen, pean tulema tagasi täie jõuga ja kompromissideta. Tunnen, et Scott (Martin, kaardilugeja - toim) ja mina tegime korraliku hooaja alguse ja ma teen kõike, mis võimalik, et protsessi kiirendada ja olla tagasi nii kiiresti kui võimalik, et hea hooaja esimese poole pealt edasi liikuda," sõnas Evans.

Soomes asendas teda Gus Greensmith, kes tegi kaasa alles teisel WRC rallil, ent finišisse pole noorel briti võidusõitjal õnnestunud jõuda. M-Spordi koosseis Saksamaa rallil pole veel teada, aga arvatavasti on Greensmith taas rivis. Võimalik on ka Eric Camilli kaasamine. Prantslane on asfaldirallide ekspert ning võitis kaks aastat tagasi Saksamaal WRC2 sarjas.